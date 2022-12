Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 276. Uniunea Europeana mentine solidaritatea cu Ucraina si va intensifica actiunile pentru facilitarea reluarii alimentarii cu electricitate si caldura, a declarat aseara Ursula von der Leyen, dupa o convorbire cu Volodimir Zelensk

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat miercuri, la Varsovia, ca ”probabil” ca racheta care a cazut marti pe teritoriul tarii sale si a ucis doi oameni ”a fost lansata de Ucraina” si a adaugat ca ”nimic nu indica” faptul ca ar fi vorba despre un ”atac intentionat impotriva Poloniei”, transmite…

- Miercuri dimineața, au sunat din nou sirenele de alarma in toate regiunile din Ucraina, potrivit unei aplicatii oficiale a apararii antiaeriene ucrainene, la o zi dupa lovituri intense cu rachete din partea Rusiei asupra infrastructurilor energetice, soldate cu cel putin un mort la Kiev, unde doua cladiri…

- Ucraina are de gand sa-si dezvolte o industrie puternica in domeniul militar si al apararii, inclusiv o „armata de drone”, iar preluarea de catre stat, in aceasta saptamana, a unor participatii private in companii strategice face parte din acest demers, a explicat ministrul ucrainean al apararii,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca intalnirea dintre premierii Romaniei și Ucrainei cu ocazia deschiderii primului punct de trecere a frontierei dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, de la Vicovu de Sus – Crasna, a fost una istorica pentru județ. ...

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 24 octombrie, dupa ce Vasile Dincu a demisionat din funcția de ministru al Apararii, ca nu exista nicio propunere a social-democraților pentru funcția ramasa vacanta și ca nu exclude ca acest portofoliu sa fie cedat la PNL.Ciolacu…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a discutat vineri la telefon cu omologul sau american, Lloyd Austin, in cadrul convorbirii fiind abordate subiecte precum razboiul din Ucraina, a anunțat vineri Ministerul Apararii de la Moscova pe canalul sau oficial de Telegram, potrivit The Moscow Times .…

- Este a 236-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Adjunctul lui Lavrov afirma ca razboiul din Ucraina a inceput la summitul de la București. Zelenski spune ca in Donbas continua luptele grele cu forțele armate ruse.