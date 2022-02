Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat ca a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena, prin care cere Rusiei sa explice in detaliu activitațile militare pe care le desfașoara in apropierea teritoriului Ucrainei.

- Secretarul de stat american Antony Blinken si omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, au discutat despre acumularea militara a Rusiei de-a lungul granitelor cu Ucraina, a anunțat oficialul SUA, pe pagina oficiala de Twitter . I spoke with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba about what more we can…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, pare sa fi ațipit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, relateaza Independent, Insider și News.ro.Putin a fost surprins de camerele de luat vederi cu ochii închiși în momentul defilarii sportivilor ucraineni, iar apoi tresare…

- NATO nu va trimite trupe de lupta in Ucraina, care nu este membra a Aliantei, in eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru BBC. Implicația NATO in Ucraina Intrebat daca exclude trimiterea de trupe NATO in Ucraina daca Rusia va invada aceasta…

- Rusia a respins duminica, calificandu-le drept absurde, acuzatiile Londrei la adresa sa, conform carora incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina, transmite AFP. "Solicitam Foreign Office-ului (ministerul britanic de externe) sa inceteze sa mai raspandeasca absurditati", a reactionat…

- Reamintim ca presedintele ohannis a salutat, joi, anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”.„Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…

- Intr-o discuție telefonica avuta duminica cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, Joe Biden a precizat clar ca „Statele Unite si aliatii sai vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”, potrivit unui comunicat transmis de Casa Alba, citat de CNN . De asemenea, presedintele Biden si-a exprimat…

- Presedintele autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a recunoscut miercuri ca peninsula ucraineana Crimeea este ruseasca, dupa o lunga perioada de ezitare, transmite DPA citata de Agerpres. "Crimeea este... de facto o Crimeea ruseasca", a declarat presedintele Lukasenko într-un…