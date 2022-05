Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 23.800 de militari ruși ar fi fost scoși din lupta (uciși, raniți sau capturați) de la debutul razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, in 24 februarie, potrivit ultimului bilanț publicat luni de catre Ministerul Apararii de la Kiev. Bilanțul publicat de Armata Ucrainei: 800 de…

- Statul Major al armatei ucrainene a ridicat joi la 19.900 numarul soldatilor rusi morti, raniti sau luati prizonieri de cand a inceput invazia rusa pe 24 februarie, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia ar fi pierdut in jur de 19.800 de soldati (ucisi, raniti, capturati) in doar 7 saptamani, de la declansarea razboiului in Ucraina, potrivit ultimului bilant publicat miercuri de Armata Ucrainei. In acelasi timp, si Rusia sustine ca a produs daune importante Ucrainei. Ce echipamente militare…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Armata rusa a distrus de la inceputul invaziei in Ucraina 89 de avioane de lupta si 57 de elicoptere dintr-un total de circa 250 de aparate de acest fel functionale (avioane si elicoptere) detinute de fortele aeriene ucrainene, a comunicat miercuri Ministerul rus al Apararii, care a mai sustinut ca…

- Președintele ucrainen Volodimir Zelenski a facut un nou apel la oameni sa creada in libertate, spunand ca aceasta „va veni curand”. De asemenea, el a facut apel din nou la impunerea unei zone de interdicție aeriana in Ucraina, spunand ca in caz contrar va avea loc o „catastrofa umanitara” in masa daca…

- Armata Ucrainei a distrus o companie de tancuri rusesti in regiunea Cernihiv. Armata Ucrainei a distrus o companie de tancuri rusesti in regiunea Cernihiv, transmite agregatorul de stiri Kyiv Independent, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.