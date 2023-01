Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean a adoptat vineri o hotarare prin care interzice inaltilor functionari publici si tuturor alesilor, inclusiv femeilor, sa plece in vacante in strainatate in timpul razboiului, pe fondul unor scandaluri de corupție care au vizat oficiali de rang inalt, relateaza France Presse, citata…

- Vineri, 27 ianuarie, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a interzis oficialilor sa calatoreasca in strainatate in timpul razboiului. Mai ales fara un motiv intemeiat, relateaza RBC-Ucraina cu referire la mesajul primului ministru al Ucrainei Denis Shmyhal din Telegram. „Pentru a pune in aplicare decizia…

- Noul ministru al Apararii din Germania, Boris Pistorius, a declarat vineri ca nu a fost luata inca nicio decizie cu privire la o eventuala livrare catre Kiev a tancurilor de asalt Leopard, de fabricatie germana, pe care Ucraina le solicita pentru a respinge invazia rusa, relateaza AFP și Agerpres .…

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Anul 2023 ar putea aduce schimbari majore in intreaga lume! Potrivit unui raport al uneia dintre cele mai mari banci, Uniunea Europeana va adopta o noua strategie și ar putea avea propria armata. Totul vine in contextul in care, razboiul din Ucraina este departe de a lua sfarșit, iar securitatea trebuie…

- Rusia va adopta in curand o lege care va interzice strainilor sa recurga la serviciile mamelor surogat din Federatia Rusa, a declarat presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus), Viaceslav Volodin, duminica, cand in Rusia se sarbatoreste Ziua Mamei, relateaza Reuters.…

- Scenariul sumbru prevazut inca la inceputul crizei energetice trebuie depașit cu mai puține consecințe negative, iar ajutorul nostru numarul unu este Romania, susține analistul politic Ion Tabarța. El constata, in cadrul emisiunii Ora de varf, de la Radio Chișinau, ca Republica Moldova trece in acest…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE, informeaza AGERPRES . Exceptii de la aceasta regula se aplica…