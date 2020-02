Ucraina va reanima in curand programul de constructie a rachetelor, a anuntat marti seara secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) de la Kiev, Aleksei Danilov, adaugand ca in acest fel tara va putea sa riposteze oricarui agresor, potrivit publicatiei ucrainene Segodnia. El s-a declarat increzator ca in curand va fi reanimat 'programul nostru de rachete', care include atat mijloace de aparare impotriva atacurilor cu rachete, cat si rachete de atac. 'Vom putea atunci raspunde oricarui agresor', a spus Danilov, in contextul in care oficialii ucraineni denumesc…