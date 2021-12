Stiri pe aceeasi tema

- Partea ucraineana a indemnat Rusia sa revina la soluționarea diplomatica a situației și a propus, in special, un "armistițiu de Craciun". Ucraina, in OSCE, a propus 10 pași pentru a ieși din impasul in negocierile cu Rusia privind Donbassul. Despre acest lucru a declarat reprezentantul permanent al…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Uniunea Europeana are in vedere crearea unei forte militare comune de pana la 5.000 de militari pana in 2025 pentru a interveni intr-o serie de crize si fara sa se bazeze pe Statele Unite, potrivit unui proiect de plan strategic, informeaza marti Reuters.

- Rusia este un aliat apropiat al Belarus, care este acuzata de UE ca a pus la cale o criza la frontiera sa aducand cu avionul mii de migranti pe care apoi i-a indreptat spre frontiera cu Polonia. Bruxellesul se pregateste sa adopte noi sanctiuni pentru a sanctiona Minskul.Lukasenko a declarat revistei…

- Belarus vrea ca sisteme de rachete rusești cu capabilitati nucleare Iskander sa fie desfasurate in sudul si vestul tarii, a declarat presedintele Aleksandr Lukasenko intr-un interviu pentru o revista ruseasca din domeniul apararii publicat sambata, relateaza Reuters, conform agerpres.ro . Rusia este…

- Subiectul privind crearea comsiei care urmeaza sa analizeze activitatea lui Alexandr Stoianoglo in calitate de procuror general va fi discutat in cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Data intrunirii urmeaza sa fie stabilita marți, 9 noiembrie, au precizat reprezentanții CSP, transmite…

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…

- Dezvoltarea militara a Ucrainei, cu sprijinul Occidentului, constituie o amenintare serioasa la adresa Rusiei, afirma presedintele rus Vladimir Putin. Declarația sa vine la doua zile dupa ce seful Pentagonului, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev in cadrul turneului sau in regiunea Marii Negre,…