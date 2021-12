Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a revizuit proiectele de acorduri rusești cu Statele Unite și cu NATO în ceea ce privește așa-numitele „garanții de securitate” care au fost vehiculate de MAE al Rusiei subliniind ca numai Ucraina și statele membre NATO au dreptul de a decide…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, spune despre situația dintre Rusia și Ucraina, ca alianța va proteja statele membre. “In primul rand suntem intr-un proces de intensa consultare in interiorul alianței in contextul agresiunilor agresive pe care Federația Rusa le executa in și in jurul…

- Rusia și Ucraina iși impart acuzații dupa ce joi a eșuat inca o incercare de a ajunge la un armistițiu intre Ucraina și separatiștii din estul țarii, potrivit Reuters. Tensiunile legate de trupele rusești care se aduna in numar tot mai mare la granița cu Ucraina persista.

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…

- Președintele Joe Biden l-a trimis la Moscova, la inceputul acestei saptamani, pe directorul CIA, Bill Burns, pentru a avertiza Kremlinul ca SUA urmarește indeaproape acumularea de trupe in apropierea graniței cu Ucraina. SUA au transmis ca ]ncearca sa determine ce motiveaza acțiunile Rusiei. Rara calatorie…

- Un deputat din Rada de la Kiev a acuzat, pe pagina sa de Facebook, Lituania și Republica Moldova, de „tradare” a Ucrainei, dupa ce cele doua state au semnat contracte de procurare a resurselor energetice din Rusia.