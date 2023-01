Stiri pe aceeasi tema

- Rusia sustine ca atacul ucrainean cu rachete HIMARS care a ucis cel putin 89 de soldati rusi la Makiivka, in Donetk, a avut loc pentru ca soldatii isi foloseau telefoanele mobile in noaptea de Anul Nou, scrie Reuters. Folosirea de catre soldati a telefoanelor care sunt interzise a permis inamicului…

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut ca 89 de militari au murit intr-un atac ucrainean asupra Makiivka, in estul Ucrainei, in ajunul Anului Nou, o creștere a numarului de morți raportat anterior.

- Ministerul rus al Apararii a acuzat, miercuri, utilizarea ilegala a telefoanelor mobile de catre soldații sai pentru atacul mortal cu rachete din Ucraina, care a ucis 89 de militari, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin nu va ține tradiționala sa conferința de presa de sfarșit de an, a anunțat, luni, Kremlinul, pe fondul eșecurilor militare ale Rusiei in Ucraina și al sancțiunilor occidentale impuse Moscovei. „Conferința de presa anuala a președintelui rus Vladimir Putin nu va avea loc…

- Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea imaginilor video care, potrivit Moscovei, arata cel puțin 10 soldați ruși impușcați „direct in cap” de forțele ucrainene, cu toate ca s-au predat, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Inainte de a lansa o ancheta, trebuie ca pentru aceasta…

- Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea inregistrarilor video care, potrivit Moscovei, demonstreaza ca regimul de la Kiev ar fi executat mai multi soldati rusi care s-au predat, informeaza AFP.

- S-a aflat ce se va intampla cu soldatii lui Vladimir Putin in aceasta iarna, in Ucraina. Detaliile uluitoare despre soarta militarilor rusi, disponibile in randurile articolului de mai jos. Se anunța vremuri grele pentru armata lui Vladimir Putin. Ce se intampla in scurt timp Un general american considera…

- Escaladarea decisa de Putin luni „contravine propriei sale intuiții”, ii limiteaza serios opțiunile politice și il impinge intr-un colț, din care singura ieșire pare a fi butonul nuclear, spune un profesor rus citat de cotidianul New York Times. Timp de luni de zile, presa de stat de la Moscova a insistat…