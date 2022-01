Ucraina îndeamnă Occidentul la "vigilenţă şi fermitate" în negocierile cu Rusia Autoritatile ucrainene au îndemnat sâmbata Occidentul sa dea dovada de &"vigilenta si fermitate&" în negocierile lor cu Rusia, acuzata ca a comasat trupe la frontiera cu Ucraina în vederea unei invazii, informeaza AFP și Agerpres.



Rusia dezminte orice plan în acest sens si cere garantii pentru securitatea sa, printre care respingerea unei aderari a Ucrainei la NATO, ceea ce SUA au refuzat saptamâna aceasta sa faca într-o scrisoare scrisa adresata Moscovei, calea diplomatica ramânând cu toate acestea deschisa.



