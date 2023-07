Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc indeamna duminica Rusia sa revina in Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, in vederea unei atenuari a crizei mondiale a aprovizionarii cu alimente, agravata de Razboiul rus din Ucraina, relateaza CNN.”Sa ne rugam in continuare pentru…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Președintele Macron crede ca Vladimir Putin a facut o „greseala uriasa” iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra. El mai spune ca Rusia vrea sa infometeze țarile aflate deja in dificultate.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o "greseala uriasa" iesind din Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagra, denunta presedintele francez Emmanuel Macron, care subliniaza ca "vedem foarte clar ca Rusia a decis sa infometeze tari aflate deja in dificultate" relateaza…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a anuntat marti Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina, informeaza Reuters, conform Agerpres.In luna iulie…

- Eurohold este unul dintre susținatorii exportului de alimente ucrainene, in baza acordului de stabilire a coridorului alimentar in Marea Neagra, intre Rusia și Ucraina.Anul trecut au fost asigurate aproape 1.800 de transporturi de alimente, avand o valoare totala de aproape 5 miliarde de dolari. Alimentele…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- ”Negocieri sunt programate maine (miercuri). Cu toate partile. Sa speram ca vor da rezultate”, declara reuters aceasta sursa, sub protectia anonimatului. Acordul de la Istanbul, mediat de ONU si Turcia in iunie, permite exportul cerealelor din Ucraina la Marea Neagra, dupa invazia rusa. Rusia a semnalat…