- Armata SUA iși reconsidera necesitațile de muniție pentru un potențial conflict de anvergura in viitor. Forțele armate americane iși indreapta atenția catre modernizarea producției și a stocurilor, cu un accent deosebit pe proiectilele de artilerie de 155mm.

- Consortiul Kalasnikov, unul dintre principalii producatori de arme din lume, si-a crescut productia de armament cu 30% pentru a satisface nevoile armatei ruse in Ucraina, informeaza EFE, preluata de Agerpres.

- Statele Unite au anuntat joi o noua serie de sanctiuni ce au ca tinta Rusia, o parte din aceste restrictii fiind decise impotriva companiilor din diverse tari care au legaturi comerciale cu industria militara rusa, in timp ce Washingtonul incearca sa ingreuneze activitatea complexului militar-industrial…

- Importanti membri republicani din Congresul SUA i-au cerut presedintelui Joe Biden sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, intr-un gest de sprijin pentru Kiev in randul parlamentarilor americani.

- Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca Iranul și-a imbunatațit dronele de atac kamikaze de tip Shahed, in special prin reducerea nivelului de zgomot pe care il produc și creșterea capacitații de a se "feri" de apararea antiaeriana, scrie Korespondent, potrivit…

- Amiralul Rob Bauer, seful comitetului militar al NATO, a cerut statelor membre ale aliantei sa nu mai protejeze producatorii nationali si sa convina asupra unui standard unic pentru munitia de artilerie, pentru a creste productia de obuze de 155 mm, de care este foarte mare nevoie, si a reduce totodata…

- Dronele kamikaze „Shahed”, produse in Iran și intens folosite de armata rusa in atacurile impotriva orașelor și infrastructurii ucrainene, sunt „pline cu componente fabricate in Europa”, conform unui document secret trimis de guvernul de la Kiev aliaților sai occidentali. Raportul de 47 de pagini, facut…

- La Forum vor participa 86 de companii din 21 de țari diferite. Kievul cauta sa-si schimbe contraofensiva caștigand teren in zone din apropiere de Bakhmut In toamna, in Ucraina va avea loc un forum internațional al industriei de aparare in timpul caruia se va face un bilanț al modului de exploatare…