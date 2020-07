Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a inceput manevre navale in Marea Neagra impreuna cu tari membre ale NATO, intre care si SUA, o modalitate pentru Kiev de a arata sprijinul occidental de care se bucura pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, noteaza France Presse, citeaza agerpres.ro.

- Armata ucraineana a inceput luni manevre navale in Marea Neagra impreuna cu tari membre ale NATO, intre care si SUA, o modalitate pentru Kiev de a arata sprijinul occidental de care se bucura pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceste exercitii,…

- Fortele Navale Romane participa cu corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" si fregata "Regina Maria" la exercitiul multinational "Sea Breeze 20", care se desfasoara in perioada 20 - 27 iulie, in apele teritoriale ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in portul Odessa. La exercitiul…

- Ungaria va interzice marti accesul pe teritoriul sau a rezidentilor din tari africane, din cele mai multe tari asiatice si unele state europene, Guvernul invocand duminica cresterea cazurilor de coronavirus la nivel mondial, scrie AFP. Incepand de marti la miezul noptii, autoritatile de la…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat, miercuri, ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat o scadere de 56,8% in luna mai, insa este vorba despre o imbunatatire dupa caderea record de 78,3% inregistrata in luna…

- El subliniaza ca statele occidentale – SUA, Marea Britanie, Franta, Slovacia, Cehia, Norvegia, Tarile Baltice, Germania – sarbatoresc Ziua Victoriei pe 8 mai, fiind o data acceptata si de istorici, iar, in schimb, statele din fosta sfera de influenta sovietica, precum Armenia, Bulgaria, Moldova, impreuna…

- Comentariile lui Johansson indica dorinta executivului comunitar ca tarile UE sa restabileasca spatiul Schengen de libera circulatie, care practic este nefunctional dupa inchiderea frontierelor statelor membre in contextul crizei coronavirusului. Aceasta situatie a adus aminte de masurile de inchidere…

- Poșta Romana a redeschis, astazi, relația pentru indrumarea traficului poștal internațional cu Republica Moldova, pe cale rutiera. Astfel, primul camion al companiei a plecat spre Chișinau incarcat cu 3 tone de trimiteri. Poșta Romana va transporta in Republica Moldova, o data pe saptamana, atat trimiterile…