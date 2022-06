Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, noteaza News.ro . ”La doar trei luni de la primirea…

- Un studiu dat publicitatii luni de Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat din Finlanda arata ca statele UE au importat din Rusia 61% din cantitatile totale de combustibili fosili exportate de la inceputul razboiului cu Ucraina.

- Pretul de import al gazelor in ianuarie 2022 a fost de peste 300 lei pe MWh, de peste patru ori mai mare fata de cat a fost in ianuarie 2021, a transmis Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in ianuarie cu 50% fata de aceeasi luna a anului…

- Volodimir Zelenski, 44 de ani, președintele Ucrainei, și Vladimir Putin, 69 de ani, liderul de la Kremlin, au fost incluși de pretigioasa revista Time pe lista celor mai influente 100 de persoane din lume in 2022.Lista anuala realizata de revista americana Time, fondata in 1923, cuprinde șase categorii:…

- Peste 6 miliarde de euro s-au strans joi pentru ajutorarea Ucrainei, la Conferința internaționala a donatorilor, organizata on line la Varșovia, de premierii Poloniei și Suediei, in parteneriat cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu presedintele Consiliului Uniunii Europene,…