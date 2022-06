Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ruse asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ucraina pastreaza controlul asupra uzinei chimice Azot din Severodonetk, unde se adapostesc sute de civili, a declarat, sambata, guvernatorul regiunii Lugansk, Serghii Gaidai, dupa ce un separatist pro-rus a sustinut ca 300-400 de combatanti ucraineni au ramas, de asemenea, blocati in interiorul uzinei,…

- Civili ucraineni se adapostesc de bombardamentele rusesti sub o uzina chimica din orasul ucrainean Severodonetk si este posibil sa fie depozitate stocuri de substante chimice periculoase in instalatie, a declarat seful administratiei militare regionale din Lugansk, Serhii Gaidai, miercuri, pentru…

- Un rezervor de acid azotic din orașul Sievierodonetsk, aflat pe linia frontului, a fost lovit de ruși, a declarat marți guvernatorul local Serhiy Gaidai, citat de Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernatorul regiunii Lugansk din estul Ucrainei, care a cazut aproape complet sub controlul Rusiei, a declarat vineri ca este posibil ca fortele armate ucrainene sa fie fortate sa se retraga din ultimele puncte de rezistenta pentru a nu fi capturate, relateaza Reuters. „Rusii nu vor putea captura regiunea…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- Trupele Moscovei au inregistrat pierderi grele in ultimele trei zile in regiunea Donbas din Ucraina: un batalion al armatei ruse si-a pierdut aproape in intregime toate blindatele din dotare, dupa trei incercari esuate de fortare a raului Severski Donet din Lugansk, cu scopul de a incercui trupele Kievului…

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Liov, in vestul Ucrainei, situata la 25 de kilometri de granita cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale. Acesta pare a fi cel mai vestic atac al Rusiei in Ucraina, informeaza AFP si…