Ucraina încearcă să găsească soluții: Va importa mai multe gaze naturale din Slovacia Ucraina a semnat un acord pentru a-si majora, cu pana la 55%, importurile de gaze naturale din Slovacia, in conditiile in care incearca sa isi asigure aprovizionarea cu energie amenintata de o posibila invazie a Rusiei, odata cel mai mare furnizor de gaze al Ucrainei, transmite Reuters. Operatorul de sistem de transport al gazelor din Ucraina (GTSOU) a informat joi ca Ucraina si-a majorat capacitatea garantata pentru importurile de gaze din Slovacia, de la 27 milioane metri cubi pe zi pana la 42 milioane metri cubi pe zi. Operatorul din Ucraina a precizat ca noul acord incheiat cu firma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca sa evalueze daca președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultari sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al Franței, potrivit…

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…