Ucraina înăspreşte controalele la frontieră în contextul înmulţirii deceselor legate de COVID-19 Ucraina isi intareste controalele la frontiera si le cere persoanelor care intra in tara un test negativ la coronavirus, a declarat marti ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, dupa ce s-a inregistrat cea mai ridicata rata de decese zilnice din cauza COVID-19, potrivit Reuters.



Noul regim a fost aprobat luni seara de guvern si a intrat in vigoare, a spus el intr-o conferinta de presa televizata.



Marti dimineata, Stepanov a declarat ca Ucraina a inregistrat 333 de decese legate de coronavirus in ultimele 24 de ore, un numar record. Precedentul record a fost de 289 de decese… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

