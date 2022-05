Stiri pe aceeasi tema

- Noile autoritati proruse din regiunea ucraineana Herson - cucerita de Rusia - au transformat luni moneda rusa, rubla, in deviza oficiala, in paralel cu grivna ucraineana, cu scopul de a rusifica complet aceasta regiune prorusa relateaza AFP.

- Desi inflatia din tara este ridicata, exista semne ca cresterile de preturi incetinesc si vor continua sa o faca, in timp ce rubla a trecut de la un minim istoric in martie la cea mai performanta moneda din lume in acest an. Intre timp, indicatorii de activitate economica se imbunatatesc, iar Rusia…

- Rubla a fost, joi, pentru scurt timp, la cea mai buna cotație fața de dolar, din martie 2020, in timp ce indicii bursieri au urcat și ei, pe masura ce piața așteapta posibile noi sancțiuni impotriva Moscovei, noteaza Reuters . Moneda a atins un maxim de 65,31 ruble per dolar la tranzacționare, de dimineața,…

- De cand a capturat orașul Herson, la inceputul lunii martie, Rusia a incercat sa iși legitimeze controlul in regiunea din sudul Ucrainei, punandu-și oamenii in varful administrației locale. Cele mai recente declarații ale acestor administrații instalate de ocupanții ruși vorbesc despre faptul ca revenirea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ține sambata seara, o conferința de presa, la metroul din Kiev, unde au fost invitați mai mulți jurnaliști atat de la trusturi ucrainene, cat și straine. In timpul discuției cu jurnaliștii, liderul de la Kiev s-a oprit pentru cateva momente pentru a asculta…

- Rusia incearca sa introduca rubla in parți „ocupate temporar” ale Ucrainei, potrivit unui oficial ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca scopul Rusiei in Ucraina nu este acela de a ocupa țara.

- Rubla rusa s-a depreciat cu 10% joi dimineața, dupa ce Vladimir Putin a anunțat începerea acțiunii militare în Ucraina. Bursele din Moscova și Sankt Petersburg și-au suspendat pe termen nelimitat tranzacționarea pe piețele pe care le opereaza, transmite profit.ro. Moneda rusa…