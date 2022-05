Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a impus restrictii temporare privind transporturile de cereale pe calea ferata catre Republica Moldova si Romania, din cauza numarului mare de vagoane de la punctele de trecere a frontierei, a anuntat, vineri, compania de consultanta APK-Inform. Dupa ce Rusia a blocat porturile Ucrainei de la…

- Dupa ce Rusia a blocat porturile Ucrainei de la Marea Neagra, Kievul a fost nevoit sa utilizeze calea ferata ca principala ruta de transport pentru exportul de cereale. Un inconvenient este acumularea de vagoane la punctele de trecere a frontierei. Anterior, Kievul a suspendat exporturile de cereale…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Guvernul ucrainean elaboreaza in prezent un plan privind reluarea exportului de cereale in alte tari, cu scopul de a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat, ministrul pentru politica agrara si alimentatie, Roman Lescenko. Pana acum exporturile de cereale din Ucraina se realizau…

- Uniunea Europeana a cerut centrului sau de sateliți din Madrid sa transmita Ucrainei informații detaliate despre mișcarile forțelor militare ruse, a anunțat luni seara șeful diplomației europene, Josep Borrell, citat de Reuters. El a anunțat ca statele UE sunt determinate sa ajute Ucraina in razboiul…