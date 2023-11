Ucraina impune noi reguli pentru exporturile de alimente Ucraina este unul dintre cei mai importanti producatori si exportatori de alimente din lume, dar oficialii estimeaza ca pana la o treime din marfurile destinate exportului ulterior sunt cumparate in numerar si fara a plati taxele necesare. O problema suplimentara o reprezinta ascunderea ilegala sau intarzierea declararii veniturilor in valuta cu ajutorul unor conturi deschise in afara Ucrainei. Conform noii proceduri, numai societatile care sunt inregistrate in Registrul Agrar de Stat, care sunt platitoare de taxa pe valoarea adaugata, care nu au datorii fiscale sau intarzieri in returnarea veniturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza si de tranzitie privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 pentru a sprijini masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si reducerea dependentei de combustibili. Noul cadru modifica si prelungeste…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția Romaniei de a cumpara portul Giurgiulești din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca țara noastra va deveni un hub important in reconstrucția Ucrainei. “Unul dintre cele mai importante hub-uri de reconstrucție a Ucrainei, dupa finalizarea…

- Cotatiile la grau au urcat miercuri, 30 august, de la cel mai redus nivel din luna iunie, in urma escaladarii ostilitatilor intre Ucraina si Rusia in zona cailor navigabile cheie de la Marea Neagra, transmite Bloomberg . La bursa de cereale de la Chicago, cotatiile futures la grau au crescut miercuri…

- O a doua nava, care se afla in portul Odesa de circa un an, a reușit sa ajunga la Istanbul, in ciuda blocadei rusești. Vaporul, incarcat cu produse siderurgice, era inregistrat sub pavilion libian și a navigat in lungul coastelor Romaniei si Bulgariei. Vrachierul Primus a plecat, duminica, din portul…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei s-au situat la 3,83 milioane tone metrice in sezonul iulie 2023-iunie 2024, arata datele publicate miercuri de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters.Exporturile au fost afectate dupa ce, luna trecuta, Rusia a decis sa paraseasca acordul negociat…

- Mii de turisti si constanteni participa, marti, la evenimentul organizat de Ziua Marinei Romane, la Constanta, dupa o pauza de patru ani. La manifestari este prezent și presedintele Klaus Iohannis, care este insotit de Carmen Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca.…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei au crescut pana la 2,56 milioane de tone in sezonul iulie 2023-iunie 2024, in crestere fata de doua milioane de tone in acelasi moment al sezonului trecut, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters, conform Agerpres.Exporturile…

- Seful politicii externe a UE, Josep Borrell, a scris luni tarilor in curs de dezvoltare si tarilor din Grupul celor 20 pentru a le indemna sa vorbeasca “cu o voce clara si unitara” pentru a determina Moscova sa revina la acordul care a permis exportul sigur de cereale ucrainene pe Marea Neagra si sa…