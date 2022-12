Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala retragere ar constitui o schimbare majora in regiunea Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, ocupata partial, unde linia frontului nu s-a miscat de luni de zile. Bombardamente repetate in zona centralei alimenteaza temeri cu privire la o catastrofa nucleara. ”In ultimele saptamani, primim…

- Rusia va folosi propriul combustibil nuclear la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, dupa ce aceasta centrala si-a consumat rezervele de combustibil, a anuntat joi agentia de presa TASS, citand un reprezentant al agentiei ruse pentru energie nucleara Rosenergoatom, transmite Reuters. ”Combustibilul…

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…

- Cand a fost intrebat, joi, de Fred Pleitgen de la CNN daca AIEA ar boicota procesul prin care personalul centralei Zaporojie ar deveni angajati ai companiei ruse Rosatom, Grossi a spus: ”Nu pot nici sa boicotez, nici sa cooperez. Trebuie sa fac lucrurile potrivite si in acest caz trebuie in primul rand…

- "Am contactat autoritatile ruse si cerem clarificari", a declarat un purtator de cuvant al AIEA.O patrula rusa l-a retinut pe directorul centralei nucleare de la Zaporojie, Ihor Murasov, in timp ce acesta se deplasa cu masina de la centrala, cea mai mare din Europa, catre orasul Enerhodar, vineri, la…

- Situatia inca se deterioreaza si nu ne putem permite luxul de a astepta sa se intample ceva catastrofal", a afirmat directorul AIEA, potrivit news.ro.Grossi a spus ca a discutat despre asta cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, pe care l-a intalnit miercuri dimineata in marja Adunarii Generale…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

