Ucraina îi acuză pe rebeli de încălcarea armistiţiului încă din prima oră Fortele armate ucrainene i-au acuzat luni pe rebelii pro-rusi ca au incalcat inca din prima ora un armistitiu abia intrat in vigoare, transmite dpa. "Din nefericire, din partea inamica s-au tras focuri de arma la orele 00.20 si 00.45', a declarat presei generalul Volodimir Kravcenko, citat de agentia de presa Ukrinform. El a insistat ca armata Ucrainei respecta in continuare incetarea focului. Incidentele au avut loc in apropiere de satul Ujivka, la sud de Donetk, oras-bastion al rebelilor. Acestia au respins acuzatiile si au sustinut ca "isi respecta cu strictete obligatiile". Agentia lor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

