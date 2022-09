Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei l-a informat, vineri, pe insarcinatul temporar cu afaceri al Iranului in Ucraina despre decizia de a-i retrage acreditarea ambasadorului Iranului in Ucraina și de a reduce semnificativ numarul personalului diplomatic al ambasadei din cauza utilizarii a armelor…

- Pentru a indeplini mandatul președintelui Ucrainei de a lua masuri urgente pentru a raspunde la faptele de utilizare a armelor de fabricație iraniana de catre trupele Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei, la 23 septembrie, insarcinatul temporar cu afaceri al Republicii Islamice Iran in Ucraina…

- Razboiul din Ucraina ar trebui sa stimuleze factorii de decizie politica de la Washington. A demonstrat ca baza industriala de aparare a Americii nu este in masura sa-și aprovizioneze armata pentru un conflict convențional prelungit cu o putere majora precum China. Liniile de producție pentru rachetele…

- In cele 200 de zile ale razboiului de agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei, au fost uciși mii de civili nevinovați. Toți cei responsabili trebuie sa fie trași la raspundere pentru acțiunile lor, in conformitate cu dreptul internațional, a transmis Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene…

- O companie din Ucraina vrea sa organizeze o mega-petrecere, totul pentru a celebra independența Ucrainei.

- Forte ucrainene au recucerit 46 de localitati in regiunea strategica Herson, in sudul Ucrainei, in cadrul unei contra-ofensive, anunta luni guvernatorul regiunii, Dmitro Butri, relateaza AFP. "Pana azi (luni), 46 de localitati ocupate au fost eliberate in regiunea Herson", anunta la televiziunea nationala…

- O mare coloana de vehicule militare rusesti a trecut vineri prin orasul ocupat Mariupol din sudul Ucrainei, indeptandu-se catre regiunea Zaporojie, a declarat un consilier al primarului din Mariupol sambata, in ziua cand ministrul rus al apararii Serghei Soigu a anuntat ca a ordonat trupelor ruse intensificarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina i-a cerut ambasadorului canadian la Kiev sa dea explicații in legatura cu decizia Ottawa de a returna in Germania o turbina reparata a gazoductului Nord Stream 1, dupa ce a finalizat intreținerea echipamentului. „Ministerul Afacerilor Externe…