Volodimir Zelenski a depus o cererea impotriva Rusiei la Curtea Internaționala de Justiție, acuzand-o de manipularea noțiunii de genocid pentru a-și justifica agresiunea. Pe de alta parte, liderul ucrainean a sugerat ca liderul de la Kremlin ar trebui el insuși acuzat de genocid. „Solicitam decizia urgenta de a ordona Rusiei sa inceteze activitatea militara acum […]