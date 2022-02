Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe ucrainean a venit cu o reacție, dupa ce Duma de Stat a Federației Ruse a votat recunoașterea republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Șeful diplomației de la Kiev, Dmitro Kuleba, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Ucraina va considera un asemenea pas din partea…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune amenințarea la adresa Ucrainei pe care o face Rusia este „o provocare fara precedent”.Criza de la frontiera Ucrainei cu Rusia constituie „o provocare fara precedent” pentru Europa si la nivel mondial, a afirmat luni presedintele ucrainean, Volodimir…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…

- Presedintia Rusiei a reactionat vineri la o initiativa a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) pentru recunoasterea regiunilor separatiste din Ucraina ca state independente, aratand ca este important sa se evite pasii care ar putea intensifica tensiunile, informeaza Reuters. Legislativul…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a spus ca, la solutionarea conflictului din Donbas, Ucraina nu va repeta greselile pe care Moldova le-a facut in reglementarea problemei transnistrene. Dupa cum relateaza Infotag, el a mentionat acest lucru in articolul sau pentru Foreign Affairs,…

- Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat pe presedintele Volodimir Zelenski (foto) ca raspandeste „o minciuna absoluta” privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Președintele Ucrainei declarase anterior,…