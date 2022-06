Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse și cele proruse au intrat sambata in orașul Lisiceansk din regiunea ucraineana Luhansk, potrivit unui anunț al separatiștilor, relataeza Le Monde și AFP, citata de Agerpres .”Militia populara a Republicii Populare Luhansk si armata rusa au intrat in orasul Lisiceank. Anumite intreprinderi…

- Conform Tass, forțele pro-ruse ale autoproclamatei Republici Populare Lugansk au declarat ca au intrat in perimetrul uzinei chimice Azot din Severodonețk, unde luptatorii ucraineni opun rezistența. Orașul asta este acum, de fapt, de cateva saptamani, cel mai bombardat și atacat loc din Ucraina. Intre…

- Continua luptele puternice din estul Ucrainei, in regiunea Donbas. Forțele ucrainene susțin ca pastreaza controlul asupra unei treimi din orașul strategic Severodențk, inclusiv asupra uzinei chimice Azot, unde se afla sute de refugiați civili. Rușii asediaza orașul fara mila, distrug tot ce le iese…

- Rusia ar putea sa preia controlul asupra intregii regiuni Luhansk in saptamanile urmatoare, a declarat un oficial american sub conditia anonimatului. Orașele ucrainene Sievierodonetsk și Lysychansk, care au devenit epicentrul bataliei pentru Donbas, ar putea cadea in mainile forțelor ruse in termen…

- Fortele ruse pregatesc o ofensiva la scara larga in jurul orasului Sloviansk, baza a fortelor de aparare ucrainene in Donbas (estul Ucrainei), din mai multe directii, a declarat luni Statul Major ucrainean, citat de DPA. Trupele ruse transfera noi unitati in timp ce se pregatesc sa atace Sloviansk atat…

- Ofensiva ruseasca asupra Donbasului a inregistrat un avans important strategic dupa ce separatiștii pro-ruși au anunțat ca au preluat controlul asupra orașului Liman, iar oficialii ucraineni au dat semne ca recunosc pierderea, relateaza Reuters.Orașul Liman este un nod feroviar cheie și a reprezentat…