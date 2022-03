Ucraina foloseşte recunoaşterea facială pentru a identifica soldaţii ruşi căzuţi în luptă: 'Este cumplit să nu ştie nimic despre soarta acestora' Ucraina foloseste un software de recunoastere faciala pentru a identifica pe soldatii rusi ucisi. Autoritatile ucrainene fac acest efort pentru a informa rudele celor decedati despre moartea lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Ucraina foloseste un software de recunoastere faciala pentru a identifica pe soldatii rusi ucisi. Autoritatile ucrainene fac acest efort pentru a informa rudele celor decedati despre moartea lor.

