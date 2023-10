Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul ucrainean de frontiera a anuntat sambata ca foloseste drone in eforturile de a preveni fuga in strainatate a barbatilor care incearca sa se sustraga mobilizarii in armata pentru a nu fi trimisi pe front in razboiul cu Rusia, relateaza Reuters.

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) solicita sa fie blocate 22 de siteuri care retransmit știri din Rusia. Potrivit SIS, portalurile „altereaza, in condițiile starii de urgența conținutul informațiilor difuzate in spațiul public, provenite de la autoritațile publice din statul aflat in conflict…

- Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au fost interceptate drone in zonele de vest, sud-vest, nord-vest si est ale…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) au anuntat joi, 24 august, ca a efectuat cu succes in timpul noptii o ”operatiune speciala” de debarcare in peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat ilegal de Rusia in anul 2014, de neatins pana in 2022 de atacuri provenite din Ucraina, noteaza…

- Ofițerii de contrainformații de la Kiev au destructurat o rețea de spionaj formata exclusiv din femei ucrainene care ajutau Rusia cu informații militare cruciale, a anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei, relateaza Insider.