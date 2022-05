Stiri pe aceeasi tema

- Romania va intra in prima parte a finalei Eurovision 2022 sambata, 14 mai, de pe poziția cu numarul 2, insa WRS va avea o misiune extrem de dificila, in contextul in care casele de pariuri dau ca favorita pentru caștigarea trofeului reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra, cu melodia Stefania.

- Wrs, cu piesa Llamame, s-a calificat, joi seara, in Finala Eurovision 2022. Reprezentantul Romaniei a concurat cu numarul 13, in a doua semifinala, care a fost transmisa in direct la TVR 1 și TVR International.

- Reprezentantul Romaniei la concursul de muzica Eurovision 2022 va concura joi seara in cea e-a doua semifinala. WRS va canta piesa „Llamame”, iar din semifinala doar zece concurenți se vor califica mai departe in marea finala de sambata.

- Cu doua luni inainte de finala Eurovision, editia a 66-a, care va avea loc pe 14 mai la Torino, Orchestra Kalush, care va reprezenta Ucraina, se afla in fruntea prognosticurilor, intr-un moment in care tara se afla sub bombardamentele unei violente ofensive rusesti lansate la sfarsitul lunii februarie,…

- Mai mult de 70 de mii dintre acestia au plecat deja, in special spre tari din Vestul Europei, insa sunt multi care se afla in acest moment in Romania. Autoritatile, societatea civila si oameni obisnuiti se implica pentru a-i ajuta pe cei care si-au parasit casele din cauza bombardamentelor. Peste 1000…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…

- Așa sustine ministrul Agriculturii social- democratul Adrian Chesnoiu. El da asigurari ca nu exista importuri din Ucraina si Federatia Rusa care ar putea perturba piata de consum. Adrian Chesnoiu: Despre situatia piatei agroalimentare, situatia asigurarii necesarului de consum a populației, din analizele…

- Ucraina are cele mai mari șanse sa ciștige Eurovision Song Contest 2022. Cel puțin asta indica casele de pariuri. Se intimpla dupa ce Uniunea Europeana de Radio și Televiziune (EBU) a decis sa excluda Rusia din concurs, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Ucraina s-a ridicat in topul caselor de…