Ucraina face bilanțul distrugerilor rusești: 80 de tancuri, 516 blindate, 10 avioane, 7 elicoptere Viceministrul Apararii Ucrainei, Gana Maler, susține ca de ieri și pana astazi la ora 15:00, militarii ucraineni au ucis 2800 de soldați ruși și au distrus 613 unitați de tehnica militara, dintre care: 80 de tancuri 516 blindate 10 avioane 7 elicoptere UPDATE // 16:17 // Mai multe case din localitatea Ravnopolie, o suburbie a orașului Cernigov, au fost distruse in urma bombardamentelor rusești. Imaginile cu dezastrul au fost publicate de catre locuitori. UPDATE // 16:05 // Capitala Ucrainei “a intrat intr-o faza defensiva”, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, intr-o conferința de presa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a lansat in zorii zilei de joi o invazie pe scara larga impotriva Ucrainei – terestra, aeriana si navala. “Aceste competente…

- Ministerul rus al Apararii a declarat, vineri, ca fortele ruse au preluat controlul asupra aerodromul Hostomel, un punct strategic la nord-vest de capitala Kiev, si au trimis trupe de desant in zona, relateaza Reuters. De asemenea, armata rusa a blocat accesul la Kiev dinspre vest, iar fortele separatiste…

- Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa Rusia iși retrage o parte din trupele de la granița Ucrainei: Exercițiile la scara larga continua insa O parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a anunțat, marți, ca Rusia isi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, informeaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Pentru cei care urmaresc acest lucru indeaproape, nimeni nu a spus…

- Ministerul rus al Apararii a lansat miercuri un videoclip cu avioane de lupta Su-35 care se muta pe aerodromurile din Belarus pentru exercițiile „Allied Resolve”. Agenția de presa Interfax a anunțat vineri ca Rusia a trimis doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus. Rusia și Belarus…

- Ministerul polonez al Apararii da anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu o potentiala scurgere de informatii de la o baza de date despre echipamente ale armatei, transmite AFP.

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

- „Nu trebuie sa uitam nici pentru o clipa ca Republica Moldova are riscuri și amenințari militare directe. Trebuie sa luam in considerare prezența pe teritoriul Republicii Moldova a unor trupe straine. In plus, trebuie sa luam in considerare existența unor forțe comparabile cu Armata Naționala, care…