Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ucrainei solicita voluntari din randul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a face misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor rusești, au spus pentru Reuters doua persoane implicate in acest proiect.

- Guvernul Ucrainei solicita voluntari din mediul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor rusești, potrivit a doua persoane implicate in proiect, citate de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 5 Guvernul Ucrainei solicita voluntari din mediul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni…

- Opozanta rusa Marina Litvinovici a cerut public rușilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva razboiului, dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat joi dimineața Ucraina cu rachete și tancuri. La scurt timp, activista a declarat pentru Reuters ca fost reținuta joi de poliție.„Am fost reținut…

- Japonia impune sancțiuni impotriva Rusiei dupa acțiunile Moscovei in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, catalogand mișcarile Moscovei ca fiind violari inacceptabile ale suveranitații Ucrainei și a Dreptului Internațional, transmite Reuters. Printre sancțiunile impuse de Japonia se…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța marți noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo, au transmis luni oficiali americani, conform Reuters. „Maine (marți-n.red.), SUA…

- O delegatie de oficiali americani de rang inalt se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea potentialelor sanctiuni pe care Washingtonul si aliatii sai le-ar putea lua in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, informeaza Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat solidaritatea cu Kievul, miercuri, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul Slovaciei, care a avut loc la Bratislava, relateaza Reuters.