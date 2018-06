Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- Kievul l-a plasat pe omul de afaceri rus Oleg Deripaska, a carui companie Rusal detine un mare combinat de aluminiu in Ucraina, alaturi de alti magnati rusi pe o lista, extinsa recent, de persoane impotriva carora prevede sa aplice sanctiuni, potrivit unui document postat joi pe site-ul presedintelui,…

- Racheta care a doborat zborul MH17 deasupra Ucrainei in 2014 provenea de la o unitate militara rusa, au declarat joi anchetatorii internationali care se ocupa de acest caz, informeaza AFP si Reuters.Anchetatorii 'au concluzionat ca racheta Buk-Telar, care a doborat MH17, provenea de la Brigada…

- Departamentul de Stat al SUA a anunțat noi sancțiuni impotriva mai multor organizații militare ruse suspectate de incalcarea legislației SUA privind neproliferarea armelor de distrugere in masa. Documentul corespunzator este publicat in Registrul federal al SUA. Lista include șase organizații rusești:…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, marti, ca tara sa va impune noi sanctiuni impotriva mai multor oligarhi rusi, pentru a se alinia cu masura similara luata de Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”In urma cu cateva zile, am solicitat Serviciului…

- In viitorul apropiat, Ucraina ar putea introduce sancțiuni impotriva unor oameni de afaceri din Rusia, potrivit președintelui ucrainean Petro Poroshenko, transmite unian.net. Intenția a anunțat-o in timpul unei conferințe de presa comuna cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel.

- Averile cumulate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut luni cu 16 miliarde de dolari, pierzand toate cresterile anuale, in urma noilor sanctiuni impuse de Statele Unite saptamana trecuta unor companii si persoane din Rusia, transmite Bloomberg.

- Trezoreria SUA a introdus noi sancțiuni impotriva unor oameni de afaceri din Rusia. Motivele invocate sunt situația in Ucraina, Siria, dar și atacurile cibernetice in lume din partea Rusiei, se scrie in comunicatul instituției americane, transmite Business Insider.