Exporturile de cereale blocate in Ucraina din cauza invaziei ruse vor fi reluate din trei porturi de la Marea Neagra in caz de acord negociat intre Kiev si Moscova, a anuntat joi un membru al delegatiei ucrainene, relateaza AFP. Rusia si Ucraina au purtat in ultimele zile discutii sub medierea Turciei si ONU pe aceasta tema cruciala pentru securitatea alimentara mondiala, in contextul in care preturile cerealelor sunt in crestere. „Exporturile vor avea loc din trei porturi: Odesa, Pivdeni si Cernomorsk. Speram ca pe viitor vom putea sa extindem” livrarile si in alte locuri, le-a spus jurnalistilor…