- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre UE, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, relateaza CNN.

- ”La doar trei luni de la primirea certificarii energetice, a inceput mult asteptatul export de energie electrica ucraineana in Europa! Astazi (n.r. joi), de la miezul noptii, astfel de exporturi au mers in Romania. Volumul initial este de 100 MW”, a declarat premierul ucrainean Denis Smihal intr-o postare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca, in cazul in care va veni vreo alerta din partea Centrului European de Control al Bolilor in legatura cu gripa tomatelor descoperita in India, Romania va lua aceleasi masuri cu celelalte state din Uniunea Europeana. „Nu cred ca este vorba despre…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, potrivit datelor din industrie, citate de Reuters. Numarul de vehicule noi inmatriculate in…

- ​Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…