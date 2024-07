#Ucraina: Explozii auzite la Kiev, alertă aeriană în curs (AFP) Mai multe explozii si alerte aeriene au rasunat in cursul noptii de miercuri spre joi la Kiev, potrivit unor corespondenti ai AFP aflati la fata locului, la 10 zile dupa lovituri masive ale Rusiei care au insangerat capitala Ucrainei. Pe Telegram, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a indicat ca apararea antiaeriana ucraineana a fost activata. El a afirmat ca o drona a fost doborata si ca au cazut resturi in cartierul Darnitki (sud-est), dar nu au fost raportate pagube, potrivit primelor constatari ale echipelor de salvare trimise la fata locului. Cu cateva minute mai devreme, primarul semnalase… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

