Ucraina exclude un armistiţiu de sărbători şi Rusia îşi intensifică ofensiva în Doneţk Un general ucrainean a respins ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters. ”Un armistitiu din partea noastra va fi numai atunci cand nici macar un singur ocupant nu va mai ramane pe teritoriul nostru”, a spus la o conferinta de presa generalul de brigada ucrainean Alexei Gromov. Potrivit acestuia, Rusia ”cauta sa transforme conflictul intr-o confruntare armata prelungita” si ”principalul obiectiv al inamicului ramane de a ocupa tot teritoriul” Ucrainei si de a nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

