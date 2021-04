Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina exclude orice ofensiva impotriva separatistilor prorusi, in estul tarii, unde confruntari armate s-au multiplicat in ultimele saptamani, pe fondul unor tensiuni cu Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Eliberarea teritoriilor ocupate prin forta va conduce in mod inevitabil la moartea…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Președintele rus Vladimir Putin in emisie la postul TV „Rusia 1” și-a explicat refuzul de a se vaccina public impotriva infecției cu coronavirus. "Chiar ... trebuie sa fim maimuțe, sau ceva de genul acesta, este imperativ sa facem asta (cum ar fi. - RT) cineva face undeva", a spus el intr-un interviu…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi coordonat un efort al Rusiei de manipulare a alegerilor prezidențiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump, arata un raport al serviciilor secrete americane dat publicitatii marti despre care surse citate de Reuters apreciaza ca este posibil sa duca la impunerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri o lege care prevede cresterea amenzilor in cazul unor „infractiuni la proteste”, relateaza Reuters, notand ca noua lege este o reactie de raspuns la manifestatiile desfasurate recent in Rusia impotriva actualei conduceri de la Kremlin si pentru sustinerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni sa se realizeze un studiu - pana la 15 martie - cu privire la eficienta vaccinurilor rusesti impotriva noilor variante ale noului coronavirus, anunta Kremlinul, potrvit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Citește…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…