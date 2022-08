Stiri pe aceeasi tema

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a ingheta timp de doi ani plati in contul unor obligatiuni internationale in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza Reuters.

- Dobanzile la credite cresc accelerat, dar populatia si firmele se imprumuta și mai mult. Volumul total al creditului neguvernamental a fost mai mare cu peste 17% in iunie, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Este cel mai mare ritm de creștere de la inceputul anului.

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a admis ca asa-numitul plan de schimb circular pentru livrarea indirecta de arme Ucrainei nu functioneaza asa cum se intentiona, transmite sambata dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Ministrul rus de Externe a declarat miercuri ca schimbarea obiectivelor a fost determinata de masurile Occidentului, care a furnizat arme Kievului, scrie The Moscow Times. „Obiectivele geografice” ale Rusiei in Ucraina s-au schimbat și includ nu doar republicile separatiste Donețk și Luhansk din estul…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu este de acord cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care considera ca Rusia nu trebuie umilita la negocieri pentru pace. "Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decat sa umileasca Franta si orice alta tara care ar cere asta. Pentru ca Rusia…

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Rusia a decis in mod intenționat sa transforme razboiul impotriva Ucrainei intr-un razboi al cerealelor, a spus ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa reuniunea miniștrilor de externe ai G7 din Germania, relateaza CNN.