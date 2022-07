Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Volodimir Zelenski a cerut conducerii armatei ucrainene sa nu mai ia decizii fara sa il consulte. In mesajul transmis in timpul nopții, el a precizat și ca a cerut un raport ministrului apararii și sefului Statului Major. Președintele ucrainean a reacționat dupa ce pe rețelele sociale au aparut numeroase…

- Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri seara, ca Ucraina rupe relațiile diplomatice cu Siria dupa ce regimul de la Damasc a recunoscut independența republicilor separatiste pro-ruse din estul Ucrainei, Luhansk și Donețk.

- Implicarea Transnistriei in așa zisa ”operațiune militara speciala” a Rusiei impotriva Ucrainei nu este necesara. Despre acest lucru a anunțat „liderul” separatiștilor din Donețk, Denis Pușilin, care a menționat intr-un interviu pentru RIA Novosti ca scenariul in care Tiraspolul va participa la invazia…

- Noi explozii au fost raportate in aceasta dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, rușii au reluat aseara tirul de rachete asupra mai multor localitați din estul Ucrainei. Potrivit presei ucrainene, in orașul Donețk au fost mai multe explozii. Alte 4 localitați au fost ținta unor atacuri cu…

- Nu doar militarii Regimentului Azov apara cu dinții Mariupol, orașul-port la Marea Azov din estul Ucrainei. In buncarele de la combinatul metalurgic Azovstal, de paza, in serviciu, este și cațelușa Sonia, un cocker spaniel, noteaza Serviciul de Graniceri, intr-o postare pe Facebook. „Unul dintre granicerii…

- Ucraina a intrat in ziua 73 a razboiului cu Rusia. Dupa evacuarea a zeci de civili din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inclusiv femei și copii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca lucreaza la „opțiuni diplomatice" pentru a salva soldații ucraineni ramași in oțelarie, care…