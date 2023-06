Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina incearca sa evacueze locuitori din Herson ”cat mai rapid posibil”, in urma ruperii Barajului Kahovka, anunta marti ministrul ucrainean al Economiei Iulia Sviridenko postului american CNN. Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. „Ceea ce incercam sa facem acum este…

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de Herson.Barajul Kahovka, situat in zonele din regiunea Herson ocupate de Rusia in sudul Ucrainei, a fost partial distrus marti, Moscova…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.

- Autoritatile locale ucrainene anunta miercuri o interdictie de circulatie pe timpul noptii la Herson, in apropierea liniei frontului, in sudul Ucrainei - incepand de vineri seara, pe o perioada de 58 de ore -, dupa ce Kievul a anuntat vineri ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive de amploare,…

- Statele Unite au furnizat Ucrainei asistenta militara in valoare de peste 35 de miliarde de dolari de la inceperea razboiului lansat de Rusia in februarie anul trecut, a anuntat vineri secretarul american al apararii Lloyd Austin, la baza militara americana de la Ramstein, in Germania, transmite DPA.…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat ca Rusia pregatește evacuarea populației din parțile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson in Crimeea anexata. De asemenea, ocupanții construiesc fortificații de protecție in regiunile Zaporojie și Herson.O sursa a dezvaluit Novaia Gazeta…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…