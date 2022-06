Ucraina estimează pierderi de 40% în agricultură Recolta de anul viitor din Ucraina ar putea fi redusa cu pana la 40% din cauza invaziei rusești in curs de desfașurare, a declarat joi ministrul adjunct al Politicii Agrare și Alimentației din Ucraina, Taras Vysotskyi, pentru CNN. „Am pierdut 25% din suprafața arabila. In ceea ce privește volumele, bineințeles, este mai mult. Anticipam ca recolta va fi cu aproximativ 35% mai mica decat in anii precedenți, ceea ce inseamna cu aproximativ 30 de milioane de tone mai puțin, cu 35-40% mai puțin, aproape jumatate din recolta de anul trecut”, a declarat Vysotskyi. Ministrul adjunct a mai spus ca aproximativ… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a declarat, miercuri, 8 iunie, la Ankara, ca este sarcina Ucrainei sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor, scrie Reuters. Lavrov a subliniat ca nu este necesara nicio acțiune din partea Rusiei, deoarece și-a asumat deja…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca, in cazul in care NATO va continua sa ofere Ucrainei armament, armata rusa va avansa si mai mult in estul Ucrainei. „Cu cat Occidentul ofera Ucrainei sisteme de artilerie cu raza mai lunga de actiune, cu atat vom impinge mai mult linia frontului de…

- Rusia va permite trecerea navelor de cereale daca Ucraina va elimina minele din apele de coasta, afirma ministrul rus de externe, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Pirotehniștii ucraineni ar fi verificat și „curațat” peste 13.000 hectare, a declarat, luni, Ievheni Ienin, viceministrul internelor din Ucraina, care a precizat ca soldații ruși au ascuns mine și in apartamente și case. Oficialul ucrainean a anunțat primul bilanț al deminarilor, efectuate in zonele…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…

- UPDATE 3 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput, centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE. „Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…

- Armata rusa va considera „tinte legitime” transporturile de armament aduse in Ucraina din strainatate, a avertizat, vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in conditiile in care NATO si Uniunea Europeana faciliteaza aprovizionarea cu arme a armatei ucrainene. „Noi am transmis clar ca orice…