Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa ar putea face presiuni pentru a lansa o ofensiva pe scara larga in estul Ucrainei „intr-un interval de timp nerealist și probabil fara suficienta putere de lupta”, a declarat un thinktank american, citat de BBC . Astfel, in urma unor comentarii similare ale Ministerului britanic al Apararii,…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Rusia ar pregati o noua ofensiva dinspre nord și est, conform Direcției de informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii. Andrii Cherniak, purtatorul de cuvant al serviciului, a declarat ca „astfel de acțiuni ale inamicului sunt așteptate, iar trupele noastre sunt pregatite”. Strategia forțelor…

- Vladimir Putin a declarat sambata ca țara sa nu va ceda niciodata in fața incercarilor Occidentului de a folosi Ucraina ca instrument pentru a distruge Rusia, potrivit Reuters. Intr-un mesaj video de Anul Nou difuzat de televiziunea de stat, Putin a pretins ca Rusia lupta in Ucraina pentru a-și proteja…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”. Conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face un anunt major saptamana viitoare la o reuniune la Ministerul Apararii, potrivit unui post public rus. ”Asteptam declaratii importante”, a declarat la radio-televiziunea publica rusa VGTRK Pavel Sarubin, moderatorul programului ”Moscova.Kremlin.Putin”. Conform…

- Rusia pare ca se afla in situatia in care este forțata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, transmite AFP. Stocurile moderne de munitie ale Moscovei „se epuizeaza rapid”…