Ucraina este pregătită să stocheze şi să reexporte gaze către UE în această iarnă GTSOU, care gestioneaza sistemul de gaze al Ucrainei, a declarat ca au fost efectuate teste de stres pentru a evalua riscul ca o agresiune militara rusa sa impiedice capacitatea traderilor de a stoca in siguranta gazele in Ucraina si de a le transporta catre Uniunea Europeana (UE). Operatorul a precizat ca infrastructura de gaze a Ucrainei si-a dovedit “fiabilitatea si rezistenta ridicata” in situatiile de criza modelate. Au fost confirmate mai multe combinatii de rute de transport care leaga instalatiile de stocare si punctele de frontiera dintre Ucraina si UE, ceea ce va permite comutarea usoara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

