- Doua importante agentii internationale de evaluare financiara, S&P si Fitch, au coborat vineri ratingul de tara atribuit Ucrainei pana la SD ('selective default'), respectiv RD ('restricted default'), in conditiile in care sunt de parere ca acordul de restructurare a datoriilor anuntat recent…

- Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a ingheta timp de doi ani plati in contul unor obligatiuni internationale in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza Reuters.

- Intr-o zi, razboiul din Ucraina se va termina. Unii spun ca in toamna asta. Alții, mai pesimiști, ca peste cațiva ani. Cert e ca n-o sa dureze pana la apocalipsa. Și, cand se va sfarși razboiul, trebuie reconstruita Ucraina. Despre acea zi, a reconstrucției, a vorbit premierul Ucrainei, Denis Șmihal,…

- Bombardamentele ruse au ucis luni cinci civili la Harkov, a anuntat guvernatorul regiunii din nord-estul Ucrainei, Oleg Sinehubov, citat de Reuters. Oficialul a adaugat ca atacurile s-au soldat si cu 22 de raniti, inclusiv cinci copii, „cu totii civili din Harkov care mergeau pe strazi, la locurile…

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, joi, la Belgrad, ca Uniunea Europeana (UE) doreste sa accelereze integrarea tarilor din Balcanii de Vest in fata provocarilor cauzate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite EFE. „Provocarile de astazi necesita noi moduri de gandire…