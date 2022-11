Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a avertizat marti pe liderii din intreaga lume cu privire la riscul unei "ierni a nemultumirii mondiale", din cauza multiplelor crize care afecteaza omenirea, de la razboiul din Ucraina la incalzirea climei, conform AFP si dpa. "Criza puterii de cumparare…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a avut duminica o intalnire secreta cu responsabilii din domeniile Apararii și Securitații din Ucraina. Armata rusa a lovit cladiri rezidențiale in orașul Zaporojie și in orașul Orikhiv, poziționat in apropiere, la est.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera ca ingrasamintele si produse agricole rusesti trebuie sa poata avea acces pe pietele mondiale „fara obstacole”, avertizand, de la Istanbul, ca, in caz contrar, exista riscul unei crize alimentare mondiale care ar putea incepe de anul viitor, scrie…

- Turcia insista ca razboiul din Ucraina ar trebui solutionat pe cai diplomatice si ca Ankara poate ajuta ca mediator, a indicat joi presedintele Recep Tayyip Erdogan, intr-o conferinta de presa la Lviv, in Ucraina, transmite dpa, informeaza AGERPRES . ‘Suntem pregatiti sa actionam ca facilitator sau…

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a ajuns miercuri dupa-amiaza in Ucraina, unde urmeaza sa aiba discutii despre situatia de la Centrala nucleara Zaporojie si va incerca sa obtina o solutie diplomatica de oprire a razboiului cu Rusia, noteaza mediafax.

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, va merge joi, 18 august, in Ucraina, unde se va intalni cu presedintii ucrainean si turc, Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan, pentru a discuta despre exportul de cereale din porturile ucrainene, a anuntat marti purtatoarea sa de cuvant, citat de France…

Șeful ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu Volodimir Zelenski și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 18 august la Lviv, a declarat marți purtatorul de cuvant Stephane Dujarric.

- ”Militarii rusi prezenti in Centrala Nucleara Zaporijjea pun in aplicare un program al (operatorului rus) Rosatom de racordare a centralei la reteaua electrica din Crimeea”, a anuntat marti, la televiziune, presedintele Energoatom, Petro Kotin. ”Pentru a face acest lucru, trebuie mai intai sa avarieze…