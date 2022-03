Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va avea in curand un nou timbru postal dedicat eroilor capturati pe Insula Serpilor, a anunțat Emine Dzheppar, adjunctul ministrului de Externe ucrainean. Povestea celor care aparau Insula Șerpilor a facut inconjurul lumii, dupa ce ucrainenii i-au injurat pe soldații ruși, care le cereau sa…

- Ucraina va avea un nou timbru postal numit „Nava de razboi ruseasca, du-te naibii”, „indemnul” pe care cei 13 soldati ucraineni de pe Insula Șerpilor l-au adresat invadatorilor rusi, cand cei din urma le-au cerut sa se predea.

- Sambata, 12 martie, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a transmis un mesaj emoționant mamelor soldaților ruși, cerandu-le acestora sa nu iși lase fiii sa fie trimiși la razboi. Cuvintele liderului de la Kiev au rasunat in mediul online. Președintele Ucrainei, mesaj vehement pentru mamele…

Ucraina va avea in curand un nou timbru postal numit "Nava rusa, du-te naibii!", a anuntat Emine Dzheppar, adjunctul ministrului de externe.

- Kievul și Moscova au confirmat ca o intalnire intre ministrul de externe ucrainean Dmitri Kuleba și omologul sau rus Serghei Lavrov va avea loc joi in marja unui forum diplomatic din Antalya, in Turcia. Moscova se așteapta ca intalnirea sa aiba loc intr-adevar, a declarat purtatoarea de cuvant a…

- Armata ucraineana le-a invitat miercuri pe mamele soldatilor rusi capturati pe teritoriul sau sa vina sa ii ia, Kievul afirmand ca a luat prizonieri zeci de militari de la inceputul invaziei ruse, relateaza AFP.

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

