Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat luni dimineata ca se afla in drum spre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor atacuri in ultimele saptamani, relateaza AFP. “A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este de acum pe drum. Trebuie sa protejam securitatea Ucrainei si a celei mai mari centrale din Europa”, a scris Rafael Grossi pe Twitter, precizand ca misiunea va ajunge la fata locului “cel mai tarziu in aceasta saptamana”. Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare…