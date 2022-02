Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”, fiind cel mai probabil vorba de nave rusești. Acestea le-ar fi cerut granicerilor sa se predea. Insula Șerpilor se afla la mai puțin 50 de kilometri de Sulina, fiind un punct strategic in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca nu sunt inca semne ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce „in mod real”, dupa ce Rusia a anunțat ca retrage o parte din militarii de la granița cu Ucraina. Aurescu a facut aceasta declarație la audierea…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, luni, ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”, relateaza AFP si Reuters. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte, foarte periculoasa si dificila. Suntem in pragul…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Seful Marinei germane, Kay-Achim Schonbach, a demisionat, sambata, dupa ce a facut afirmatii controversate cu privire la criza din Ucraina, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, potrivit AFP. Viceamiralul, care printre altele a spus ca este “o ineptie” ideea ca Rusia vrea sa invadeze…

- Peste 7 kilometri noi de partie se vor deschide, luni, in Sinaia. Autoritațile au facut investiții de 500.000 de euro. Banii au fost folosiți pentru un teleschi care poate transporta pana la 1.800 de persoane pe ora. Sinaia devine astfel cel mai mare domeniu schiabil din țara. Cele cinci partii care…

- Autoritațile locale din orașul Panciu au montat deja bradul de Craciun. Acesta a fost pus insa in mijlocul unei intersecții, ingustand spațiul de trecere al mașinilor. Pomul pentru Sarbatori a fost pus intr-o intersecție din centrul localitații. Problema este ca bradul are crengile laterale din partea…