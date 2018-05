Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, premierul fiind acuzat de „inalta tradare“, potrivit unor surse ale ziarului „Adevarul“. Liderul PNL a refuzat sa comenteze, dar nu a infirmat informatia. De asemenea, Parchetul de pe langa Curtea Suprema a confirmat pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, premierul fiind acuzat de „inalta tradare“, potrivit unor surse ale ziarului „Adevarul“. Liderul PNL a refuzat sa comenteze, dar nu a infirmat informatia.

- Autoritatile ucrainene suspecteaza de "inalta tradare" un jurnalist si responsabil al agentiei de presa publice ruse Ria Novosti in Ucraina, retinut marti la Kiev, au transmis marti serviciile de securitate...

- Autoritatile ucrainene suspecteaza de ''inalta tradare'' un jurnalist si responsabil al agentiei de presa publice ruse Ria Novosti in Ucraina, retinut marti la Kiev, au transmis marti serviciile de securitate si parchetul ucrainene, conform AFP. Jurnalistul Kirilo Visinski este acuzat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat marti ca a efectuat perchezitii la birourile a doua mass-media ruse, televiziunea Russia Today si agentia de presa RIA Novosti, arestand un jurnalist al acestei agentii, informeaza Agerpres."Perchezitiile continua la RIA Novosti si la alte…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat marti ca a efectuat perchezitii la birourile a doua mass-media ruse, televiziunea Russia Today si agentia de presa RIA Novosti, arestand un jurnalist al acestei agentii, informeaza AFP. "Perchezitiile continua la RIA Novosti si la alte mass-media",…

- Politistii turdeni cerceteaza in stare de arest preventiv un barbat de 45 de ani din comuna Segarcea Vale, judetul Teleorman, dupa comiterea unei infractiuni de tentativa de viol comisa in data de 01 mai a.c., in comuna Martinesti, judetul Cluj. Read More...

- Pavel Gorin, jurnalist ucrainean si expert in politica externa, se intreaba intr-un articol de analiza pentru agentia de presa de la Kiev 112 daca ar trebui ca ucrainenii fie ingrijorati de miscarea unionista din Republica Moldova si Romania care pledeaza pentru refacerea Romaniei Mari.