- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a anuntat luni ca, se va intalni cu Recep Tayyip Erdogan, pentru a contribui la crearea unui “grup de contact umanitar” care sa reuneasca Ucraina si Rusia, noteaza AFP. Intr-o conferinta de presa la New York, el a spus ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ar trebui incurajat sa „gaseasca o iesire onorabila” pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie sa-i spunem (lui Putin) acum: ar trebui sa fii arhitectul pasilor spre…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut incetarea „razboiului absurd” inceput de Rusia in urma cu o luna, avertizand ca acest conflict „nu duce nicaieri” și ca poporul ucrainean „rezista”. „Continuarea razboiului in Ucraina este inacceptabila din punct de vedere moral și fara sens din punct…

- Vladimir Putin l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus care sunt cerințele exacte ale Rusiei pentru un acord de pace cu Ucraina. Turcia s-a poziționat cu atenție ca intermediar in conflictul dintre Rusia și Ucraina, in incercarea de a opri razboiul și aducerea beligeranților…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele din Kiev si Moscova si pentru care presedintele rus Vladimir Putin afirma ca vor fi necesare negocieri directe intre el si omologul ucrainean Volodimir Zelenski, noteaza vineri BBC…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand…

- Autoritațile birtanice spun ca agenția de spionaj FSB a Rusiei a primit sarcina de a incerca sa organizeze revolte in marile orașe ale Ucrainei, imediat ce ar incepe o invazie a Kremlinului. Sabotorii serviciilor rusești ar urma sa instaleze lideri pro-ruși in regiunile vizate, scrie The Guradian. Potrivit…

- Ucraina si Turcia vor semna peste zece acorduri, inclusiv de liber schimb, cu prilejul vizitei pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua joi la Kiev, a declarat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, transmite Reuters. Erdogan va continua joi seria liderilor care se deplaseaza…