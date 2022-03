Delegatia ucraineana care a negociat, marti, cu delegatia rusa la Istanbul, ramane in Turcia pentru a discuta cu guvernul turc, miercuri, cu privire la cooperarea in domeniul ”tehnico-militar”, a declarat negociatorul ucrainean David Arahamia, conform Reuters. Turcia a jucat rolul de intermediar intre Ucraina si Rusia de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie. In […] The post Ucraina discuta despre cooperarea in domeniul ”tehnico-militar” cu Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .